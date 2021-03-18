اليوم .. نقابة الأطباء تحتفل بـ"بطولات وتضحيات" أعضاءها

تعقد النقابة العامة للأطباء احتفالية بمناسبة يوم الطبيب المصري الثالث والأربعون، الذي يوافق 18مارس الجاري وهو يوم الطبيب العالمي.





ويوافق اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس 1827.





يحضر الاحتفالية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة هالة زايد، ورؤساء لجنتى الصحة بالنواب والشيوخ، وسيوجه رئيس الجمهورية كلمة لأطباء مصر يلقيها نيابة عن سيادته الدكتور عوض تاج الدين.



