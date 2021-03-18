الصحة العالمية: وضع كورونا في مصر تحت السيطرة ولكن

حذرت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط.



وقالت "مها" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" "الوضع مقلق في إقليم شرق المتوسط منذ أول شهر مارس بدأت يحصل زيادة بنسبة 14% في الإصابات و5% في الوفيات".



وأضافت "هذه الأرقام مؤشر خطر أن الانتشار يزيد في بعض الدول وينحسر في الدول الأخرى، كل دولة على حسب الإجراءات تستطيع التحكم في أعداد الإصابات والوفيات، ومصر من الدول التي مازالت الأمور فيها تحت السيطرة ولكن هناك توقعات أن تكون هناك زيادة أو موجة ثالثة مع إهمال الإجراءات الاحترازية في هذه الدول".



وبسؤالها عما إذا كانت عودة المدارس والجامعات السبب في زيادة الإصابات أشارت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تشجع رجوع الحياة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.



وفي ذات السياق أوضحت أنه لا داعي لاستخدام اي بديل لمسحة البي سي ار مثل المسحات الجلدية وغيرها، مستطردة "مش هيكون لها تأثير على مستوى العالم أو المنطقة في الوقت الحالي".

وأشارت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيكون هناك اجتماع لوكالة الدواء الأوروبية واللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية من أجل مراجعة البيانات العلمية الخاصة بفعالية اللقاحات.



وأوضحت أن هناك 13 دولة أوروبية التي قامت بتعليق العمل بلقاح استرازينيكا حتى يتم التحقيق العلمي الكامل في إصابة 30 حالة بتجلطات ومعرفة ما إذا كان سبب الإصابة اللقاح أو أسباب أخرى.



ولفتت إلى أن الـ30 حالة التي ظهرت عليها اللقاح كانت من بين 5 مليون شخص تلقوا اللقاح على مستوى 17 دولة في أوروبا، مؤكدة أن الصحة العالمية تراجع جميع البيانات العلمية الخاصة بفعالية اللقاحات ولا تحبذ فكرة وقف العمل به خاصة أن درجة الأمان والفاعلية الخاصة بجميع اللقاحات عالية ولكن لهذه الدول الحرية.



وتابعت "كل إنسان تيجي له الفرصة أن يأخذ اللقاح خاصة إذا كان من المجموعات المعرضة للإصابة أو مضاعفات نتيجة الإصابة، لو سمحتوا خذوا اللقاح حتى يتم السيطرة على انتشار الوفاء، مش عايزين نتسرع ولو فيه اي آثار جانبية هيتم الإعلان عنها خلال أسبوع".

