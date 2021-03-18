شاهد.. أحمد سعد ينشر صورة له من أمام الكعبة عبر "إنستجرام"

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .









وظهر سعد فى الصورة من أمام الكعبة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.









الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنان احمد سعد هى أغنية "رسالة "و حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .









ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".









وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا..



