Advertisements

شاهد.. أحمد سعد ينشر صورة له من أمام الكعبة عبر "إنستجرام"

الخميس 18/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وظهر سعد فى الصورة من أمام الكعبة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنان احمد سعد هى أغنية "رسالة "و حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .


ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".


وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" -  Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا..

أخبار تهمك

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يحسم مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 12 ساعة

3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

12:39 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار