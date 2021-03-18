أشرف صبحي يوجه عدة رسائل لجماهير وأبناء الزمالك

















وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة رسائل لجماهير وأبناء نادي الزمالك، بشأن الأزمة التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.





وأكد صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يهدف إلى الحفاظ على مؤسسة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخلت من أجل حماية الكيان.





وتابع، "رسالتي لأبناء الزمالك وجماهيره، حافظوا على ناديكم، وأقول أيضا لجماهير الزمالك لا تحزنوا، نحن نوفر كل الدعم للكيان وليس لأشخاص".



