خبير: إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع على مصر والسودان (فيديو)

قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الموارد المائية، إن إثيوبيا لن توافق على أي وساطة دولية من أجل تدويل أزمة سد النهضة.





وأضاف "عبدالواحد" في اتصال هاتفي على فضائية "سكاي نيوز عربية": "يخطئ من يعتقد أن الدولة الإثيوبية قد توافق على وساطة دولية أو تدويل أزمة سد النهضة، والنيل نهر دولي خالص عابر للحدود ورفض إثيوبيا تدويل هذه الأزمة يظهرها على أنها دولة تنتهج القانون والأعراف الدولية".





وتابع خبير الموارد المائية: "إثيوبيا رفضت إعطاء أي ملفات خاصة بالسد ولم تقدم أية دراسات كافية وترفض عملية التدويل، وهناك تعاطفًا مع الموقف المصري السوداني من دول المصب ترسيخًا لمبدأ تسعير المياه أو استخدامها كأداة سياسية".



