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خبير: إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع على مصر والسودان (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 06:35 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
شيماء حسن
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قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الموارد المائية، إن إثيوبيا لن توافق على أي وساطة دولية من أجل تدويل أزمة سد النهضة.

وأضاف "عبدالواحد" في اتصال هاتفي على فضائية "سكاي نيوز عربية": "يخطئ من يعتقد أن الدولة الإثيوبية قد توافق على وساطة دولية أو تدويل أزمة سد النهضة، والنيل نهر دولي خالص عابر للحدود ورفض إثيوبيا تدويل هذه الأزمة يظهرها على أنها دولة تنتهج القانون والأعراف الدولية".

وتابع خبير الموارد المائية: "إثيوبيا رفضت إعطاء أي ملفات خاصة بالسد ولم تقدم أية دراسات كافية وترفض عملية التدويل، وهناك تعاطفًا مع الموقف المصري السوداني من دول المصب ترسيخًا لمبدأ تسعير المياه أو استخدامها كأداة سياسية".

واستطرد: "إثيوبيا تريد إضاعة الوقت حتى ميعاد الفيضان في يوليو المقبل وتملئ الملء الثاني وتفرضه على دولتي المصب مصر والسودان، ومثلما ترى أن الملء الأول كان ورقة رابحة في يدها فإن الملء الثاني سيكون مزيد من أوراق الضغط على مصر والسودان".

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

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