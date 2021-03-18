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تعرف على شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:21 ص
شروط مبادرة التمويل العقاري
شروط مبادرة التمويل العقاري
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مبادرة التمويل العقاري، تشهد مصر في الآونة الأخيرة، طفرة إنشائية كبيرة، في البنى التحتية ومشاريع الطرق والإسكان، والتي تهدف إلى الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة.

مبادرة التمويل العقاري

ووجه السيد الرئيس عبدالفتتاح السيسي البنك المركزي بإطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي يستفيد منها متوسطي ومحدودي الدخل.

معلومات عن مبادرة التمويل العقاري

وتساءل الكثيرون هن ماهية مبادرة التمويل العقاري وآلية تنفيذها، وكذلك الشروط اللازمة من أجل الدخول في إطار هذا البرنامج الضخم الذي يعود بالنفع على الجميع.

ملامح مبادرة التمويل العقاري

ومن جانبه، نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، عن بعض ملامح مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، خلال ظهور تلفزيوني.

مبادرة التمويل العقاري ومبادرات "المركزي"

وأوضح نجم، خلال مقابلته التلفزيونية، بإحدى البرامج الكبيرة، أن شروط المبادرة ستكون مماثلة لما كانت عليه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغ قيمتها 20 مليار جنيه.

الفئات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري

وأشار جمال نجم إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي وجه الرئيس السيسي بإطلاقها تفيد الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة وآجال تصل إلى 30 عامًا.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وبيَن نائب محافظ البنك المركزي المصري، شروط مبادرة التمويل العقاري والمتمثلة في:

- ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة.
- ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.

قيمة أقساط الشقق داخل مبادرة التمويل العقاري

ولفت نجم إلى أن قيمة القسط الشهري لوحدات محدودي الدخل تصل إلى 1127 جنيهًا وهي أقل من قيمة الإيجار، بعد حصوله على دعم أخر من صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

- ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
- ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه.

وقال جمال نجم  إن الحد الأقصى النهائي لسعر الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا يزال تحت النقاش، مضيفاً أن هناك احتمالية تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات.

شروط مبادرة التمويل العقاري العامة 

- أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق.
- أن تكون مشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات.
- هناك إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء بشرط تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.

تحذيرات بشأن مبادرة التمويل العقاري

كما أكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه يحظر بيع أي وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها، موضحًا أن التمويل العقاري يحصل عليه العميل مرة واحدة فقط، مبيناً أن البنك المركزي والحكومة سيتحملان الفارق بين سعر السوق و3% الفائدة بالمبادرة ويسددون للبنوك الراغبة في المشاركة.

تمويل مبادرة التمويل العقاري

ولفت جمال نجم إلى أن البنك المركزي يخصص 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، متوقعاً أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

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