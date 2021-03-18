مورينيو يدرس الدفع بـ "هاري كين" ضد دينامو زغرب









يعتزم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الدفع بهاري كين في القائمة الأساسية للفريق خلال لقائه مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي غدا الخميس في إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي.





وقرر مورينيو عدم المخاطر بإراحة كين في المباراة، لاسيما في ظل فقدان الفريق خدمات نجمه الكوري الجنوبي هيونج سون مين بداعي الإصابة.





وكان توتنهام قد فاز على نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين حملا توقيع كين في مباراة الذهاب، التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي.





وتعرض كين، قائد منتخب إنجلترا، لكدمة في ركبته في المباراة، لكنه كان لائقا للعب في مباراة الفريق مع جاره أرسنال بديربي شمال لندن يوم الأحد الماضي.





كان إبقاء كين على مقاعد البدلاء احتمالا مطروحا على مورينيو في مؤتمره الصحفي قبل المباراة عشية مباراة دينامو زغرب، لكنه لم يكن الأمر الرئيسي الذي يفكر فيه المدرب البرتغالي.





وتلقى توتنهام ضربة موجعة بإصابة هيونج سون مين في أوتار الركبة خلال مواجهة أرسنال، التي خسرها توتنهام 1 / 2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.





لا يُعتقد أن مشكلة سون بالسوء الذي كان يخشاه مورينيو في البداية، لكن المباراة التي تقام في العاصمة الكرواتية زغرب ستأتي مبكرا.





وقال مورينيو: "إذا سألني أحدكم عما إذا كان (كين) سيلعب يوم الخميس أم أنه سيستريح ، أجيب أنه سيلعب بالفعل".





وأضاف مورينيو "جميع الاحتمالات واردة في تلك المباراة، إنه لقاء هام بالنسبة لنا، لذا فهو سيلعب يوم الخميس. لا أعتقد أننا حققنا فوزا مطمئنا في مباراة الذهاب".





وأكد مدرب توتنهام "إذا خسرنا صفر / 1 أو 1 / 2 أو 1 / 3، فإننا سوف نتأهل، لكن إذا صعدنا بهزيمة في تلك المباراة ، فلن أكون سعيدا".





وأوضح المدرب المثير للجدل "نحن لا نذهب إلى هناك للدفاع عن تقدمنا. نحن نحاول دائما تحقيق الفوز".





ولا يتمنى مورينيو خوض كين ثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا خلال فترة الأجندة الدولية.





وأشار مورينيو: "لا يمكنني التحكم في الأمر. إذا كان بإمكاني الاختيار، فإنني ارغب أن يشارك جميع اللاعبين (في المهمة الدولية). إنها ميزة إضافية لنا وفخر لهم. لكننا لا نرغب في أن يخوضوا ثلاث مباريات".





واستطرد مورينيو "الأمر ليس في أيدينا. لا يمكنني القيام بعمل جاريث ساوثجيت (مدرب منتخب إنجلترا) مثلما هو لا يستطيع القيام بعملي".





وتحدث المدرب البرتغالي عن ساوثجيت قائلا "إنه لا يعطي أي رأي عام بشأن من سيمنحه المزيد من الدقائق أو من سيرتاح ، لذلك لا أشعر بالثقة في القيام بذلك. إنه يقوم بما يشاء ويتخذ ما يراه أفضل للفريق".





وردا على سؤال حول ما إذا كان سون سيكون جاهزا للعب مع منتخب كوريا الجنوبية ضد اليابان الأسبوع المقبل، أجاب مورينيو "إذا لم يتمكن اللاعب من اللعب مع توتنهام، فلا يمكنه اللعب مع منتخب بلاده. لا أعرف متى سيعود ولكنه مستبعد بالتأكيد (ضد دينامو)".





كان توتنهام تمكن من الصعود في جميع مبارياته الثلاث السابقة التي خاضها بالأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، عندما كان فائزا في جولة الذهاب.



