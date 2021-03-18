الضرائب: لا نية لمد فترة الإقرارات (فيديو)

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه لا نية لمد فترة الإقرارات الضريبية، ونهايتها في 31 مارس الحالي.





وتابع "الجيار"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "نحذر جميع الممولين من مكاتب المحاسبة غير الرسمية، والتي تحصل رسوم على تقديم الإقرارات للعملاء".





وكان قد أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة مستمرة فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال موسم الإقرارات الضريبية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تقديمهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من 1يناير 2021.



