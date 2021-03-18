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الضرائب: لا نية لمد فترة الإقرارات (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 07:29 ص
محسن الجيار
محسن الجيار
أمنية فوزي
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قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه لا نية لمد فترة الإقرارات الضريبية، ونهايتها في 31 مارس الحالي.

وتابع "الجيار"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "نحذر جميع الممولين من مكاتب المحاسبة غير الرسمية، والتي تحصل رسوم على تقديم الإقرارات للعملاء".

وكان قد أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة مستمرة فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال موسم الإقرارات الضريبية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تقديمهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من 1يناير 2021.

وقال عبدالقادر، إن مبادرة مصلحه الضرائب والخاصة بتوفير حملة سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة للممولين مجانًا خلال موسم الإقرارات الضريبية وتقديم الدعم لهم، قد قامت بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة القاهرة بمناطق ( السيدة زينب، والأزبكية، والأزهر، والموسكي، والحلمية )، وكذلك بمحافظة الجيزة بمناطق ( فيصل والهرم )، وأيضًا بمحافظة المنيا، ومحافظة كفر الشيخ، موضحًا أن تلك المبادرة تسير وفق خطة موضوعة لتغطية كافة محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقوم بإمداد الممولين بكافة عناوين الأماكن التي وفرتها مصلحة الضرائب لهم في كل محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني لهم مجانًا سواء داخل المأمورية التابع لها الممولين أو من خلال فروع الحاسب الآلي التابع، وأيضا مركز التدريب، وكذلك مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية داخل المحافظة الموجود بها الممول.

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