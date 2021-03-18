خبير: إثيوبيا لن تتمكن من الملء الثاني للسد بموجب القانون الدولي

علقت هبة البشبيشي، المتخصصة في الشأن الأفريقي، على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن إعلان عزم أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة، قائلة إثيوبيا تواصل بث السموم والكراهية وتستفز المجتمع الدولي".



ولفتت "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا لتفريغ سد الروصيرص غير صحيحة، وتعود إلى العام الماضي، وتحدث كل عام في موسم الفيضان وهو أمر طبيعي.



وأضافت أن إثيوبيا لها تاريخ طويل من العداء مع جيرانها من الدول الأفريقية، مطالبة بالرد على تلك «الاستفزازات» من خلال طلب وساطة دولية وتقديم شكاوى في الاتحاد الأفريقي.



وشددت على ضرورة محاسبة إثيوبيا على استفزازتها، وعدم احترامها للمواثيق الدولية، وتقديم شكوى عدائية من مصر والسودان ضد إثيوبيا بسبب الضرر من السد، مؤكدة في الوقت ذاته أن إثيوبيا لن تتمكن من الملء الثاني للسد بموجب القانون الدولي.