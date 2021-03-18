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نقيب الصحفيين يكشف موعد زيادة البدل

الخميس 18/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى إمكانية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، قائلًا: "الدولة لم تخذلنا أبدًا فيما يتعلق بالدعم، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا".

وأوضح "رشوان"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن معاشات الصحفيين تبلغ 42 مليون جنيه دعمًا من الدولة، منهم 37 مليونًا دعم مباشر من الحكومة، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين تحصل على 125 مليون جنيه كدعم من الدولة.

وفيما يتعلق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، أعرب نقيب الصحفيين عن أمله بزيادة البدل بقيمة أكبر من الزيادة السابقة، موضحا أنه تحدث مع كل من يأخذ القرار وآخر تواصل كان منذ قليل.

وأشار "رشوان" إلى أنه كان سببا في زيادة البدل أربع مرات منذ 2013 وبعد أربع أيام فقط من ثورة يونيو، معربا عن تفاؤله بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قريبا جدا قبل يوم 2 أبريل المقبل، لافتَا إلى أن الحكومة دائما تتفهم أوضاع الصحفيين وتسعى لتحسينها.

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