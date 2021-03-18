المالية تكشف عن قيمة "الحافز الأخضر" المقدم لدعم مبادرة إحلال السيارات

كشف أحمد عبدالرازق، متحدث مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن شروط الاشتراك في المبادرة لتشجيع المواطنين على الانضمام لها.





وقال "عبدالرازق" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية سي بي سي" إن المبادرة تستهدف أن تكون الشروط ميسرة ولا تكون المستندات كثيرة حتى الأمور ميسرة وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ما بين 21 إلى 65 سنة.





وتابع: "أن يكون السيارة مر على صنعها 20 سنة وتكون الرخصة سارية ومسجلة في إحدى محافظات المرحلة الأولى السبع وهي محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، المنصورة، البحر الأحمر وبورسعيد، وأن تكون الرخصة بالنسبة للملاكي باسم صاحبها من ثلاث سنوات على الأقل وبالنسبة لسيارات الأجرة على الأقل تكون الرخصة مرت عليها سنة باسم صاحبها".





وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت بعض المعايير لجودة المنتج ونسبة المكون المحلي لا يقل عن 45%، ويتم التقسيط على 7 أو 10 سنوات بفائدة تصل إلى 3%، موضحًا أن سعر السيارة داخل المبادرة سعر تنافسي لأنه حصل على خصمين تجاري من الشركات المشاركة بالمبادرة بالإضافة إلى الحافز الأخضر الذي تقدمه وزارة المالية.



