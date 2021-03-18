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31 مارس.. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام

الخميس 18/مارس/2021 - 07:27 ص
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
دينا إبراهيم
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يعقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمره العام في دور انعقاده العادي، مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس من الشهر الجاري بمقر الحزب الكائن بمصر الجديدة.

ويكمتل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء المدعوين + عضو واحد، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، فإذا لم يكمل النصاب يعتبر الانعقاد صحيحًا بأي عدد من الحضور يزيد عن 25% من عدد الأعضاء المدعوين للحضور، وإذا لم يتحقق شرط الـ 25% يؤجل المؤتمر لمدة ساعة أخري.

ويكون انعقاده صحيح بمن يحضر بشروط حضور أغلبية أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا بنسبة 50% + 1، فإذا لم يتحقق شرط حضور المكتب السياسي والهيئة العليا، تُدعي الهيئة العليا للإنعقاد في خلال 3 أشهر لتحل محل المؤتمر العام.

ومن المُقرر أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر ما يلي:
1- مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والامين العام واخلاء ذمتهم المالية.

2- مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.

3- تفويض رئيس الحزب بإختيار عشرون عضوًا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا.

4- تفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، علي أن تُعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثاني للمؤتمر العام.

5- انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.

6- انتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام.
31 مارس.. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام
31 مارس.. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام
31 مارس.. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام
31 مارس.. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام

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