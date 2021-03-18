"المهن التمثيلية" تكشف حقيقة اعتزال جيهان فاضل وعملها في سوبر ماركت





تصدرت الفنانة جيهان فاضل تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء عن سفرها لإحدى الدول الأوروبية، وعملها بائعة في سوبر ماركت.





رد المهن التكثيلية على إشاعات جيهان فاضل





من جهتها، ردت نقابة المهن التمثيلية عما تم تداوله بشأن النجمة جيهان فاضل حول أسباب اعتزالها وأماكن سفرها، وسبب ابتعادها عن العمل لسنوات.





جيهان فاضل تنقطع عن الجميع





ومن جانبه، قال الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يعرف شيئ عن جيهان فاضل منذ سنوات طويلة، وإنه لم يتحدث معها منذ غيابها، كما أنها لم تتصل به أو تكشف تطورات حياتها.





اعتزال جيهان فاضل





ورفض نقيب المهن التمثيلية، ما قيل بشأن أسباب اعتزال جيهان فاضل وإرجاعه إلى مواقفها السياسية والثورية، مؤكدا أنها علملت الكثير من الأعمال الفنية بعد الثورة.





جيهان فاضل لم تمنع من التمثيل





وأكد أشرف زكي أن النجمة جيهان فاضل لم يتمنع من التمثيل، مستعيناً ببعض زملائها الذين لا يزالوا يعملون إلى الآن، وكانوا ممن شاركوا في الثورة.





شائعات حول جيهان فاضل





وكذب زكي ما أثير عن جيهان فاضل وسبب ابتعادها قائلاً: "بلدنا مفتوحة لأي فنان أو مبدع ولا مجال للمحاسبة على أى آراء أو أفكار طالما لا يمس الوطن بشيء، لأن الوطن "خط أحمر" ومن يتعداه "مايلزمناش".





أعمال جيهان فاضل





يُذكر أن الفنانة جيهان فاضل قدمت العديد من الأعمال الفنية بين السينما والتليفزيون كان آخرها مسلسل "تحت السيطرة" مع الفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، وشاركت الفنانين الكبار في الكثير من الأعمال الناجحة.



