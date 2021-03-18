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عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

الخميس 18/مارس/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن النجومية ليست بالإسم فقط، والنجم الحقيقي هو من يحدث الفارق لناديه داخل الملعب. 

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"فرجاني ساسي غير مؤثر في المباريات الكبيرة مع الزمالك ، كان يصافح لاعبي الترجي عقب الخسارة بالأمس وظهر بلا روح ، ومع ذلك يطالب بالحصول على مبالغ طائلة من أجل التجديد".

واختتم سعيد :" طارق حامد ومحمود حمدي الونش هما النجوم الحقيقيين داخل الزمالك ،  لثبات مستواهما خلال الفترة الأخيرة والروح القتالية التي يظهرون بها".

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