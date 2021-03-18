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مبروك عطية: من يسأل عن الحرام والحلال في كل شيء جاهل أو مريض نفسي (فيديو)
الخميس 18/مارس/2021 - 08:02 ص
أمنية فوزي
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قال مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الذي يسأل عن الحلال والحرام في كل شيء إما جاهل أو مريض نفسي، موضحًا أن الأصل في الأشياء كلها الحلال إلا ما ورد نص في القرآن الكريم بتحريمه.
وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المسلم يستفتي قلبه إذا لم يجد من يفتيه، ولا يأخذ بـ"الوسوسة" في أمور الحلال والحرام، ولا يأخذ بالشك في الحرام والحلال.
وأكد أن أي شخص يحرم شيئًا دون وجود نص قرآني بتحريمه يدخل في دائرة الإفتراء على الله، مشيرا إلى أن أصحاب اليمين منهج وليس له علاقة بتناول الطعام باليد اليمنى، وأن اليمين بركة ولكن صاحبها ليس بالضرورة أن يكون من أصحاب الميمنة، متابعًا: "أصحاب اليمين هم الذين يطعمون المسكين ويفكون الرقاب".
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