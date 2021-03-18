مبروك عطية: من يسأل عن الحرام والحلال في كل شيء جاهل أو مريض نفسي (فيديو)

قال مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الذي يسأل عن الحلال والحرام في كل شيء إما جاهل أو مريض نفسي، موضحًا أن الأصل في الأشياء كلها الحلال إلا ما ورد نص في القرآن الكريم بتحريمه.





وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المسلم يستفتي قلبه إذا لم يجد من يفتيه، ولا يأخذ بـ"الوسوسة" في أمور الحلال والحرام، ولا يأخذ بالشك في الحرام والحلال.



