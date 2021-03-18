رونالدو لن يعود إلى ريال مدريد لهذه الأسباب





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال مستمرا عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي بعد أن رحل النجم البرتغالي عن الفريق في صيف 2018.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه هناك 3 أسباب قد تمنع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من إعادة الدون البرتغالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن راتب رونالدو كان أحد أسباب رحيله عن ريال مدريد , حيث رفض الملكي منحه راتباً يبلغ قدره 30 مليون يورو سنوياً ولن يكون ريال مدريد حالياً بمقدوره دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن النادي قام بتغيير سياسته في السنوات الأخيرة وأصبح يهتم بضم المواهب الشابة من أجل المستقبل ويهدف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رحيل رونالدو عن ريال مدريد المثير للجدل, حيث أعلن الدون البرتغالي رحيله عن ريال مدريد عقب الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 مما افسد أنذاك فرحة الملكي بالتتويج باللقب وهو الأمر الذي لم يعجب فلورنتينو بيريز حتى يومنا هذا.