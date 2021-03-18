Advertisements

رونالدو لن يعود إلى ريال مدريد لهذه الأسباب

الخميس 18/مارس/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال مستمرا عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي بعد أن رحل النجم البرتغالي عن الفريق في صيف 2018.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه هناك 3 أسباب قد تمنع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من إعادة الدون البرتغالي.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن راتب رونالدو كان أحد أسباب رحيله عن ريال مدريد , حيث رفض الملكي منحه راتباً يبلغ قدره 30 مليون يورو سنوياً ولن يكون ريال مدريد حالياً بمقدوره دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن النادي قام بتغيير سياسته في السنوات الأخيرة وأصبح يهتم بضم المواهب الشابة من أجل المستقبل ويهدف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رحيل رونالدو عن ريال مدريد المثير للجدل, حيث أعلن الدون البرتغالي رحيله عن ريال مدريد عقب الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 مما افسد أنذاك فرحة الملكي بالتتويج باللقب وهو الأمر الذي لم يعجب فلورنتينو بيريز حتى يومنا هذا.

 

أخبار تهمك

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ ساعة و 27 دقيقة

لابورتا يحسم مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

12:39 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار