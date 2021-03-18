"عنف منزلي".. براد بيت وأنجلينا جولي أمام القضاء.. التفاصيل

كشفت سجلات قضائية جديدة تقديم دعوى من أنجلينا جولي مصحوبة بدليل على العنف المنزلي ضد زوجها السابق الممثل براد بيت، الذي تتشارك معه في 6 أبناء.









وقال مصدر مطلع على القضية لـET، إن أنجلينا تحول مسار الأحداث لصالحها، بعدما رفضت المحكمة من قبل الاتهام الذي وجهته لبراد بيت عام 2016، بعد التحقيق فيه وعدم ثبوته وفقا لسجلات وتقارير الشرطة.









حاولت إنجلينا من قبل إثبات مزاعم إساءة معاملة الأطفال ضد براد بيت للحصول على الحضانة الخاصة بأبنائهما بمفردها، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق الملف دون توجيه أي تهمة للممثل الشهير.









انخرطت جولي التي تبلغ من العمر 45 عاما، مع بيت 57 عاما، في معركة قانونية شاقة حول حضانة أطفالهما، بعد تقديمها طلب الطلاق منه في سبتمبر 2016.



