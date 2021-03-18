كاهن عن إحياء ذكرى رحيل البابا شنودة: يعيش في قولب المصريين (فيديو)

قال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية، تعليقا على ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث: "البابا شنودة يعيش في قلوب شعب مصر ولذلك نحتفل بذكرى رحيل الباب سنويًا".





وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن البابا شنودة لديه يد ممدودة في كل أعمال الخير منذ نعومة أظافره، فعندما كان شابًا كان مهتمًا بالخدمات الكنسية إلى أن صار أسقفًا للتعليم، ثم بطريركا للكنيسة، وعمل على تقديم الخدمات المتنوعة سواء خدمة المرأة الأطفال أو المسنين.



