مستشار الرئيس: ننظر نتائج لقاح أسترازينيكا من منظمة الصحة العالمية (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن كل التطعيمات التي أجيزت في حالة كورونا عددها قليل، موضحًا أن هذه اللقاحات أجيزت بصورة مؤقتة، وسجلت تسجيل طوارئ.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قد يحدث بعض الآثار الجانبية لتطعيم أسترازينيكا وقد تكون خفيفة أو شديدة، ولكن ليس هناك تأكيد أنها بسبب اللقاح.



