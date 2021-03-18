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مستشار الرئيس: ننظر نتائج لقاح أسترازينيكا من منظمة الصحة العالمية (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 07:36 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن كل التطعيمات التي أجيزت في حالة كورونا عددها قليل، موضحًا أن هذه اللقاحات أجيزت بصورة مؤقتة، وسجلت تسجيل طوارئ.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قد يحدث بعض الآثار الجانبية لتطعيم أسترازينيكا وقد تكون خفيفة أو شديدة، ولكن ليس هناك تأكيد أنها بسبب اللقاح.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أنه تم رصد حالات تأُثر الصفائح الدموية لديها بعد التطعيم، لافتًا إلى أن لقاح أسترازينيكا كان آمنًا، ولكن علينا أن ننتظر تحليل النتائج التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن أمن المواطنين مهم وهو الأولوية.

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مصر مستشار الرئيس لقاح أسترازينيكا بوابة الفجر الفجر

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