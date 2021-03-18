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محافظ الفيوم: نسب الإشغال السياحي لدينا تصل لـ 100 ٪ رغم كورونا (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 05:56 ص
أحمد الأنصارى
أحمد الأنصارى
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة احتفلت بالعيد القومي للفيوم في 15 مارس، معقبًا: "احنا الآن نعيش في أجواء احتفالية".

وتابع "الأنصاري"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن محافظة الفيوم بها عدد من المواقع السياحية الغير موجود في العالم مثل موقع وادي الحيتان الغير متواجد في أي مكان في العالم، خلاف موقف الغابات المتحجرة الغير متواجد أيضا بهذه الكيفية في العالم، وهذه المواقع ياتي لها الكثير من السياح.

ولفت إلى أن المشهد السياحي في الفيوم بعد انتهاء ازمة كورونا سيكون أكبر بصورة كبيرة، معقبًا:" نسبة الاشغال رغم أزمة كرونا تصل في بعض الأيام لـ100%".

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