محافظ الفيوم: نسب الإشغال السياحي لدينا تصل لـ 100 ٪ رغم كورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة احتفلت بالعيد القومي للفيوم في 15 مارس، معقبًا: "احنا الآن نعيش في أجواء احتفالية".





وتابع "الأنصاري"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن محافظة الفيوم بها عدد من المواقع السياحية الغير موجود في العالم مثل موقع وادي الحيتان الغير متواجد في أي مكان في العالم، خلاف موقف الغابات المتحجرة الغير متواجد أيضا بهذه الكيفية في العالم، وهذه المواقع ياتي لها الكثير من السياح.



