بعد نجاح صوتها في "لؤلؤ".. آية خفاجة تفاجئ جمهورها بأغنية "كسبت إهانة"

طرحت المطربة آية خفاجة أغنية جديدة لها بعنوان "كسبت إهانة" ، وذلك بعدما خطفت قلوب الجمهور مؤخرًا بتقديمها أغاني النجمة نرمين الفقي خلال مسلسل "لؤلؤ".



وفاجأت 'آية خفاجة' جمهورها بتلك الأغنية وذلك بعدما تلقت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية حول صوتها وأغانيها بالمسلسل والتي رسخت اسمها في وجدان الجمهور المصري.



وتتعاون آية خلال أغنية "كسبت إهانة" مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن أسامة علي والموزع محمود صبري ، ميكس وماستر محمود علاء.



يشار أن آية خفاجة لم تقتصر على مفاجأة جمهورها بأغنية 'كسبت إهانة' فقط ، بل أيضاً تعمل علي إصدار أغنية أخري ، ومن المقرر طرحها تزامناً مع عيد الفطر.



وفي سياق متصل أبدعت آية خفاجة ووضعت بصمتها خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي قامت ببطولته النجمة مي عمر وتم عرضه مؤخراً على الشاشات التليفزيونية ، وذلك عبر تأديتها صوت أغاني نرمين الفقي، والتي جسدت شخصية "كاميليا" وهي نجمة ومطربة مشهورة تدخل في منافسة مع النجمة 'لؤلؤ' لتتفوق عليها في عالم الغناء، وقدمت آية خلال أحداث المسلسل ثلاثة أغاني وهم "شايفاك حبيبي" '' بعد الوداع '' '' انا بتمنى ''.



والجدير ذكره أن آخر أعمال آية خفاجة أغنية سينجل تحمل اللهجة العراقيه " يمكن تچنن " واغنيه تحمل اللهجه المصريه بعنوان " سيد سيدك ".