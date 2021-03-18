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يوسف الحسيني: مصر دفعت أغلى الأثمان للدفاع عن القضية الفلسطينية (فيديو)
الخميس 18/مارس/2021 - 05:54 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وجهت تحية تقدير وإعزاز للشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على بث رسائل الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر قامت ببذل جهود كبيرة لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية التي لديها دور كبير من أجل تحرير الأرض والانتصار، وإعلان الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن مصر هي الطرف النبيل الوحيد القادر على إذابة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، معقبًا: "مصر هي اللي دفعت أغلى الاثمان للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وليس لديها أي مصلحة سوى مصلحة الشعب الفلسطيني"
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