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وزير الرياضة: لن أسمح بتكرار عصر 2005 في الزمالك وهذا موعد إجراء الانتخابات

الخميس 18/مارس/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في فترة عام 2005، في نادي الزمالك، كاشفًا عن موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة في القلعة البيضاء.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لن نسمح بعودة الزمالك لعصر 2005، ونسعى لحماية النادي من الإيقافات والمستحقات المالية المتأخرة".

وأوضح أنه ليس له علاقة بتغيير الأجهزة الفنية أو اللاعبين بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن جميعها قرارات اللجنة المعينة، وأكد أنه يسعى لحماية الكيان وليس أفراد.

وتابع، "هندعم نادي الزمالك بكل مقدرتنا، والموقف المتخذ قانوني ولم نكن نملك رفاهية الاختيار، تدخلنا في نادي الزمالك كان بغير إرادتنا، ولكنه جاء للحفاظ علي النادي".

واستكمل، "يتبقى فقط 5 أو 6 أشهر لتعيين مجلس منتخب لنادي الزمالك، أثناء تلك الفترة علينا الحفاظ على الكيان، ولذلك تم تعيين اللجنة المسئولة عن إدارة النادي، ولجنة كرة جميع أفرادها من أبناء النادي".

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الكم الزمالك اشرف صبحي

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