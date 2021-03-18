وزير الرياضة: لن أسمح بتكرار عصر 2005 في الزمالك وهذا موعد إجراء الانتخابات













أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في فترة عام 2005، في نادي الزمالك، كاشفًا عن موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة في القلعة البيضاء.





وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لن نسمح بعودة الزمالك لعصر 2005، ونسعى لحماية النادي من الإيقافات والمستحقات المالية المتأخرة".





وأوضح أنه ليس له علاقة بتغيير الأجهزة الفنية أو اللاعبين بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن جميعها قرارات اللجنة المعينة، وأكد أنه يسعى لحماية الكيان وليس أفراد.





وتابع، "هندعم نادي الزمالك بكل مقدرتنا، والموقف المتخذ قانوني ولم نكن نملك رفاهية الاختيار، تدخلنا في نادي الزمالك كان بغير إرادتنا، ولكنه جاء للحفاظ علي النادي".



