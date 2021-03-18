النني أساسيا.. تشكيل آرسنال المتوقع ضد أولمبياكوس في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

يلتقي اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: تيريني، بيريلين، لويز، جابرييل.





خط الوسط: محمد النني، سيبايوس، ساكا.



