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عبدالرحمن مالك يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "الاختيار2"

الخميس 18/مارس/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان عبدالرحمن مالك عن سعادته الشديدة بمشاركته في مسلسل "الاختيار 2" ، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وقال عبدالرحمن مالك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور شاب جامعي يُدعى "صلاح" وفجاة يتطرف بافكاره و تتحول حياته وبنضم إلي جماعة ارهابية ، مشيراً أنه جاء ترشيحه للمسلسل من خلال الكاستنج دايركتور إبراهيم فرح وأنه قام بعمل اداء أختبار وبالفعل تم اختياره لأداء شخصية 'صلاح'.

وكشف "عبدالرحمن مالك" عن أسباب مشاركته في المسلسل موضحاً أن الجزء الأول من مسلسل الاختيار حقق نجاح غير مسبوق ، بالإضافة أن المسلسل يوثق أحداث حقيقية يُظهر فيها قوة الجيش المصري العظيم وقدرته علي تصدي الارهاب وهذا ما يجعل أي ممثل يتمنى لو يشارك بمشهد واحد
في المسلسل.

وتابع عبدالرحمن قوله بأنه من عناصر القوة التي حمسته للمشاركة في العم المُنتج نفسه
والشركة المنتجة والمتميزة سنيرچي ، والمخرج بيتر ميمي، والمؤلف هاني سرحان وأبطال العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي ، فكل هذه المقومات حمستني للمشاركة في هذا العمل الضخم ، لافتاً أن هذا شرف لأي ممثل يبدا حياته يشارك مع هؤلاء النجوم العظماء.
وعن كواليس العمل قال عبدالرحمن بأنهم يصورا في أماكن بعيده جداً و في أجواء صعبه مناخيًا لكن يوجد طاقة وحب و شغف حقيقي عند كل طاقم العمل ، مشيراً أنهم يريدون عمل يُشرف كل الدراما.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وكوكبة مميزة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ، ويتناول المسلسل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

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