نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق آثار سقارة السياحي

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذه، أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقاره السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول ١،٥ كيلومتر.





كما تفقد أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي، بداية من كوبري مثلث سقاره حتى مرور ميت رهينة بمسافة ٥، ١ كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.



