نجم الزمالك السابق: لاعبي الأبيض بلا روح وبلا طموح ولا يعلمون قيمة النادي

عبر طارق السيد لاعب الزمالك السابق عن غضبه الشديد من لاعبي الفارس الأبيض، وذلك عقب الهزيمة من الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "لاعبي الزمالك بلا روح وبلا طموح ولا يعلمون قيمة النادي ، فماذا قدم هؤلاء اللاعبين حتى يساومون النادي على تجديد تعاقدهم ؟".





واختتم السيد : الجيل الحالي من لاعبي الزمالك يشترط الحصول على مبالغ طائلة من أجل تجديد عقودهم رغم أنهم لم يحققوا إنجازات تذكر حتى الآن .



