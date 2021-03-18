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نجم الزمالك السابق: لاعبي الأبيض بلا روح وبلا طموح ولا يعلمون قيمة النادي

الخميس 18/مارس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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عبر طارق السيد لاعب الزمالك السابق عن غضبه الشديد من لاعبي الفارس الأبيض، وذلك عقب الهزيمة من الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. 

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "لاعبي الزمالك بلا روح وبلا طموح ولا يعلمون قيمة النادي ، فماذا قدم هؤلاء اللاعبين حتى يساومون النادي على تجديد تعاقدهم ؟". 

واختتم السيد : الجيل الحالي من لاعبي الزمالك يشترط الحصول على مبالغ طائلة من أجل تجديد عقودهم رغم أنهم لم يحققوا إنجازات تذكر حتى الآن .

وخسر الزمالك من الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

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