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موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق فريق تشيلسي فوزا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني ذهبا وإيابا ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 / 0 

بينما سحق بايرن ميونخ نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة 6 / 2 بنتيجة المبارتين لتنتهي رسميا مباريات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان تقام قرعة دور ربع النهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل فى مدينة زيوريخ السويسرية.

وصعدت أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلي بايرن ميونخ وبوورسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبورتو البرتغالي الي هذا الدور.

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قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية

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