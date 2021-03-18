موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق تشيلسي فوزا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني ذهبا وإيابا ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 / 0





بينما سحق بايرن ميونخ نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة 6 / 2 بنتيجة المبارتين لتنتهي رسميا مباريات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر ان تقام قرعة دور ربع النهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل فى مدينة زيوريخ السويسرية.



