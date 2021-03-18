Advertisements

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:29 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
أصيبت الفنانة هنا الزاهد، بفيروس كورونا المستجد، وتخضع إلى البروتوكول الخاص بالعزل المنزلي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 335 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 192840 من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و11431 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ ربع ساعة

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

"الصحة" تعلن ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 49 حالة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

"الصحة" تعلن انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار