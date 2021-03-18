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ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن علاقة باتشيكو بمروان حمدي

الخميس 18/مارس/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فجر أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق، بمهاجم الفريق مروان حمدي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو قال لي أنه لايعلم من هو مروان حمدي".

جدير بالذكر أن الزمالك كان تعاقد مع مروان حمدي قادمًا من نادي مصر المقاصة، في انتقالات يناير الماضي، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

ورحل باتشيكو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل أيام، وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق.

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