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تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا
الخميس 18/مارس/2021 - 02:34 ص
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بتأهل تشيلسي الإنجليزي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني ونادى بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره لاتسيو الإيطالي.
كما ودع نادى برشلونة الإسباني أمام نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وصعد بوروسيا دورتموند الألماني على حساب نظيره إشبيلية الأسباني.
وتأهل بورتو البرتغالي على حساب نظيره يوفنتوس الإيطالي.
بينما صعد نادى ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي على حساب كل من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ومواطنه لايبزيج وحجز ريال مدريد بطاقة العبور أمام نظيره أتلانتا الإيطالي.
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