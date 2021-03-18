ميدو يطالب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالاستقالة في هذه الحالة









طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في الفترة الحالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بالاستقالة إذا كان لهم يد في رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، والتعاقد مع بدلاء مصطفى محمد.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك هي المسئولة عن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، والتعاقد مع بدلاء مصطفي محمد، فلابد أن يتقدموا استقالتهم".





وأكد ميدو أن قرارات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن نادي الزمالك كانت صحيحة في وقتها، مشيرًا إلى أن القرارات المتخذة هي قرارات دولة، وليست قرارات أشرف صبحي، مضيفًا، "قولنا كتير كفاية".



