Advertisements

ميدو يطالب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالاستقالة في هذه الحالة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
 


طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في الفترة الحالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بالاستقالة إذا كان لهم يد في رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، والتعاقد مع بدلاء مصطفى محمد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك هي المسئولة عن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، والتعاقد مع بدلاء مصطفي محمد، فلابد أن يتقدموا استقالتهم".

وأكد ميدو أن قرارات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن نادي الزمالك كانت صحيحة في وقتها، مشيرًا إلى أن القرارات المتخذة هي قرارات دولة، وليست قرارات أشرف صبحي، مضيفًا، "قولنا كتير كفاية".

واستكمل، "أشرف قاسم أكد لي أنه لم يكن يعلم شيء عن بدائل مصطفى محمد في نادي الزمالك".

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

02:29 ص

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار