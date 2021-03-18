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موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على أتليتكو مدريد

الخميس 18/مارس/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 21 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وستقام المباراة بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد نجح فريق تشيلسي في التأهل بالأمس على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.

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