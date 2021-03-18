موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على أتليتكو مدريد





يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 21 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.





وستقام المباراة بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



