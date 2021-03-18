Advertisements

تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 والقنوات الناقلة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:45 ص
دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8
دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8
Advertisements

قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 ، انتهت مواجهات الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، حيث تحددت الثماني فرق المتأهلة لدور الثمانية.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

وزاد بحث جماهير الكرة العاشقة للعبة عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8  وموعدها والقنوات الناقلة، لمعرفة المواجهات التي ستسفر عنها القرعة المرتقبة.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 والمتأهلين

وتأهل فريق تشيلسي على حساب نظيره أتلتكو مدريد، كما صهد بايرن ميونخ عبر بوابة لاتسيو الإيطالي، لتترقب جماهير الكرة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 وما ستسفر عنه.

انطلاق فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

وتنطلق قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 من أجل تحديد الأربعة مواجهات التي ستكجع ثماني فرق متأهلة وهي، ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي من الإنجليز ، وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، بورتو البرتغالي، ولريال مدريد.

وصول ليفربول إلى قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

وتواجد فريق ليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8  بعد فوزه بمبارتي الذهاب والإياب على نظيره لايزبيج الألماني بمجموع أهداف 4 مقابل لاشيء، فيما تفوق تشيلسي على أتلتيكو مدريد ذهاباً وإياباً.

طريق الريال نحو قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

ونجح ريال مدريد في التواجد ضمن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 بعد فوزه على أتلانتا، فيما تخطى مانشستر سيتي عقبة بوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو على يوفنتوس.

فرق قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

كما تضم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 بروسيا المتأهل على حساب إشبيلية، وباريس سان جيرمان الذي أقصى برشلونة بنتيجة كبيرة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 وترقب الجماهير

وينتظر عشاق بايرن ميونيخ معرفة ما ستسفر عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 حيث تأهل بجدارة على حساب لاتسيو الإيطالي بارتياحية، وهو حامل اللقب.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

تنطلق فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 يوم الجمعة الموافق الـ19 من مارس 2021، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الـ2 بتوقيت مكة المكرمة.
 
مكان قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

وتجرى مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية، وستقام معها قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليج".
 
القناة الناقلة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8  على الهواء مباشرة على موقعه الرسمي، إلى جانب إذاعته عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN Sports.

تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

يُذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 لا يوجد بها أية قواعد خاصة باستبعاد الفرق من نفس البلد، كما أن الفريق الذي يُسحب أولا سيكون مستضيف مباراة الذهاب على ملعبه، ما يعطي إمكانية لكافة الاحتمالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد قرعة ربع النهائي دوري أبطال أوروبا موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 قرعة دوري أبطال أوروبا القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8

أخبار تهمك

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. من سيواجه ليفربول؟

كل ما ترد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020| موعد القرعة والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 والقنوات الناقلة .. صلاح قد يصطدم براموس مجددا

موعد قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة| مشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال اليومChampions

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار