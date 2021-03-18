تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 والقنوات الناقلة





قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 ، انتهت مواجهات الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، حيث تحددت الثماني فرق المتأهلة لدور الثمانية.





قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





وزاد بحث جماهير الكرة العاشقة للعبة عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 وموعدها والقنوات الناقلة، لمعرفة المواجهات التي ستسفر عنها القرعة المرتقبة.





قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 والمتأهلين





وتأهل فريق تشيلسي على حساب نظيره أتلتكو مدريد، كما صهد بايرن ميونخ عبر بوابة لاتسيو الإيطالي، لتترقب جماهير الكرة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 وما ستسفر عنه.





انطلاق فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





وتنطلق قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 من أجل تحديد الأربعة مواجهات التي ستكجع ثماني فرق متأهلة وهي، ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي من الإنجليز ، وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، بورتو البرتغالي، ولريال مدريد.





وصول ليفربول إلى قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





وتواجد فريق ليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 بعد فوزه بمبارتي الذهاب والإياب على نظيره لايزبيج الألماني بمجموع أهداف 4 مقابل لاشيء، فيما تفوق تشيلسي على أتلتيكو مدريد ذهاباً وإياباً.





طريق الريال نحو قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





ونجح ريال مدريد في التواجد ضمن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 بعد فوزه على أتلانتا، فيما تخطى مانشستر سيتي عقبة بوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو على يوفنتوس.





فرق قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





كما تضم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 بروسيا المتأهل على حساب إشبيلية، وباريس سان جيرمان الذي أقصى برشلونة بنتيجة كبيرة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.





قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 وترقب الجماهير





وينتظر عشاق بايرن ميونيخ معرفة ما ستسفر عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 حيث تأهل بجدارة على حساب لاتسيو الإيطالي بارتياحية، وهو حامل اللقب.





موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





تنطلق فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 يوم الجمعة الموافق الـ19 من مارس 2021، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الـ2 بتوقيت مكة المكرمة.

مكان قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





وتجرى مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية، وستقام معها قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليج".

القناة الناقلة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 على الهواء مباشرة على موقعه الرسمي، إلى جانب إذاعته عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN Sports.





تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8





يُذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور 8 لا يوجد بها أية قواعد خاصة باستبعاد الفرق من نفس البلد، كما أن الفريق الذي يُسحب أولا سيكون مستضيف مباراة الذهاب على ملعبه، ما يعطي إمكانية لكافة الاحتمالات.



