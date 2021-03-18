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ميدو: الزمالك به بعض من ينفذون أجندة أشخاص وأطالب برحيلهم
الخميس 18/مارس/2021 - 04:07 ص
أمل الحلفاوي
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أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى أنه من حق جمهور نادي الزمالك، أن يعرف من الذي وراء التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، بالإضافة إلى عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق.
وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك ينفذون أجندة لصالح أشخاص، لو بعدتوا هؤلاء الأشخاص عن نادي الزمالك حال النادي هيتصلح".
وأضاف، "الجماهير تقول أين رموز الزمالك، لقد قمت بإرسال رسالة صوتية لمسئولي الزمالك ونصحتهم من قبل بعدم عودة كارتيرون ومستعد أعرضها علي الهواء مباشرة، "هنعمل ايه أكتر من كده!".
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