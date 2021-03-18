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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منافسات الجولة المقبلة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، وذلك بمواجهة فريق فولهام مع نظيره ليدز يونايتد.

بينما سيواجه نيوكاسل يونايتد منافسه برايتون في اليوم التالي، وتستكمل الجولة بمباراة وست هام يونايتد وارسنال في ديربي لندن.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وبرونو فيرناندز لاعب مانشستر يونايتد. 

بينما يأتي دومينيك كالفيرت لوين في المركز الثالث برصيد 14 هدفا، ويحل الثنائي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، وسون هيونج لاعب توتنهام في المركز الرابع برصيد 13 هدفا.

ويحل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

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