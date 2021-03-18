Advertisements

كليب "أنا لو زعلانة" لـ روبي يتصدر ترند يوتيوب

الخميس 18/مارس/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حقق كليب "أنا لو زعلانة" للمطربة روبى اكثر من 300 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناتها باليوتيوب،واحتل التريند الـ6. 

والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.

وتقول كلمات الأغينة:

لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه
 
من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك 

لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة 

طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك 

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته 

على قلبي الي بايدي وجعته 

على ثقتي في نفسي الي اتهزت ميت مره معاك 

ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك 

و ياعم بسيطة يالتوفيق الف سلامه 

الروح في ايدين الي خالقها و انا لسه بعيش 

و ياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما 

انا بس الي مكنتش شايفة و كان في تشويش 

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته 

على قلبي الي بايدي وجعته 

على ثقتي بنفسي الي اتهزت ١٠٠ مره معاه

 ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك 

ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار