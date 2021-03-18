طارق السيد: رحيل باتشيكو سبب هزيمة الزمالك من الترجي









أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو عن القلعة البيضاء للفريق في هذا التوقيت قرار خاطئ ، وأمر غير مفهوم من إدارة الفارس الأبيض.





وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "باتشيكو نجح في قيادة الزمالك إلى صدارة الدوري العام ، و كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، لكن الإقالة في هذا التوقيت ليس لها أي مبرر".





وأضاف : "رحيل باتشيكو كلف الفريق هزيمة متوقعة أمام الترجي ، ومن ثَم وداع دوري الأبطال الإفريقي بنسبة كبيرة" .



