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طارق السيد: رحيل باتشيكو سبب هزيمة الزمالك من الترجي

الخميس 18/مارس/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو عن القلعة البيضاء للفريق في هذا التوقيت قرار خاطئ ، وأمر غير مفهوم من إدارة الفارس الأبيض.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "باتشيكو نجح في قيادة الزمالك إلى صدارة الدوري العام ، و كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، لكن الإقالة في هذا التوقيت ليس لها أي مبرر". 

وأضاف : "رحيل باتشيكو كلف الفريق هزيمة متوقعة أمام الترجي ، ومن ثَم وداع دوري الأبطال الإفريقي بنسبة كبيرة" .

وخسر الزمالك بهدف نظيف من الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

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