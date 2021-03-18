موعد مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي





يواجه اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



