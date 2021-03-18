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موعد مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي
الخميس 18/مارس/2021 - 05:11 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين فى اليونان بفوز نادي آرسنال على نظيره فريق أولمبياكوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
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