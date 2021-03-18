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الكشف عن تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق لإصابة في العضلة الخلفية.
وقال رئيس الجهاز الطبي للفريق مصطفى المنيري، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن رمضان تعرض للإصابة خلال مواجهة نامينغو التنزاني، والتي فاز بها بيراميدز 2-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).
وأوضح المنيري أن رمضان تعرض لإصابة من الدرجة الثانية، وسيغيب لمدة عشرة أيام بشكل مبدئي، كما أن سيخضع للأشعة والفحوصات لدى وصول الفريق إلى القاهرة غداً الخميس، وذلك لتحديد المدة التي سيغيب فيها عن الفريق.
ويتصدر بيراميدز المجموعة الرابعة من الكونفيدرالية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي صاحب الرصيد ذاته من النقاط في المركز الثاني، ويحتل فريقا نامينغو التنزاني ونكانا الزامبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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