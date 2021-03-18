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زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب الجزائر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، اليوم، لزلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فجر اليوم، أن مركز الهزة كان على بعد 28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية، مضيفا أن الهزة شعر بها سكان الجزائر العاصمة والولايات المجاورة، والدول المجاورة كإيطاليا، إسبانيا وتونس.

وقد تعرضت ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، أمس الأربعاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، وولاية بجاية لهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وولاية المسيلة (شمال) لهزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجة على مقياس ريختر.

ويوم الاثنين، شهدت ولاية باتنة (شمال شرق) هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.2 درجة، و3.2 درجة على مقياس ريختر.

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