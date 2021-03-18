حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 18 مارس 2021.. "افحص التفاصيل الصغيرة"

يوافق اليوم 18 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 18 مارس 2021.





برج الحمل:

رُبما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فانتَقِ ألفاظك بعناية، إن كنت مُتزوّجًا فجهّز نفسك بالهدايا المُنَاسِبَة إستعدادًا لواجب العسل بمشيئة الله تَعَالى.

برج الثور:

نشاطان عليك التفكير بتنفيذهما، تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ والنّوم، وزيارة للطبيب لأداء فحوص روتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجوزاء:

النّظام والرّوتين مهما كان مزعجًا فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص التوافه الصغيرة الماكرة.

برج السّرطان:

افحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فورًاعن المُستندالعريسالبضاعة ولاعيب بذلك.

برج الأسد:

لاتستجب لعبارات مستفزّة من إحدى نساء العائلة، أوبالعمل،البعض يفتعل المشاكل للتسلية وإحراج البرستيج الإجتماعى للناجحين فلا تكن الضحية.

برج العذراء:

احذر التغريد أثناء الطريق مع المرافق أوزميلك فى مكان العمل بأسرارك الشخصية،أسرار المنزل تظل داخل المنزل.

برج الميزان:

نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب:

يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.

برج القوس:

إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب،تذكر تلك الحكمة قبل أن تفتح فمك فى موقف لايحتاج لتدخلك من الأساس،مُعظم النّار من مُستصغر الشّرر.

برج الجدى:

لاتنغمس فى النزاعات العائليّة خصوصًا من تكون أطرافها النّساء، ينتهى النزاع فيما بينهم لتُتّهم أنت لاحقًا بسوء النيّة.

برج الدّلو:

إن واجهت ضائقة ماليّة طارئة فلامانع من طلب المساعدة من كبار رجال العائلة أوأخذ جزء من إحتياطى الطوارئ،المهم إبتعادك عن القروض تمامًا.

برج الحُوت:

أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من الأضرار، لذلك إسمه القرش الأبيض.