حظك اليوم.. توقعات برج الثور 18 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 18 مارس 2021

نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما، تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ والنّوم، وزيارة للطبيب لأداء فحوص روتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



