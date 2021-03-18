حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 18 مارس 2021

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توقعات برج الأسد اليوم 18 مارس 2021

لاتستجب لعبارات مستفزّة من إحدى نساء العائلة، أوبالعمل،البعض يفتعل المشاكل للتسلية وإحراج البرستيج الإجتماعى للناجحين فلا تكن الضحية.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



