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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 18 مارس 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 07:15 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 18 مارس 2021
نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين، بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت

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