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الأرصاد تحذر المسافرين على الطرق.. وتعلن درجات الحرارة اليوم

الخميس 18/مارس/2021 - 07:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 18 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، ونرصد لكم التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 32
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27

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