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بهذا الدعاء والدة هنا الزاهد تعلق على إصابتها بـ"كورونا"

الخميس 18/مارس/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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علقت شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك. 

وكتبت شيرين المنزلاوى :" ربى انى استودعك ابنائى فسلمهم من الآفات والعلل ونجهم من الشرور والامراض واحفظهم اناء الليل واطراف النهار واهدهم واهدهم واعفو عنهم واغفر لهم يا غفار". 

كانت الفنانة هنا الزاهد قد أكدت انفراد صدى البلد  وذلك عقب إعلانها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت هنا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"لقد أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية" .

وتابعت " اي حد شافني او اتعامل معايا ياريت يحلل و يطمن على نفسه" .
وكان صدي البلد قد كشف من  مصدر خاص إصابة النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارة منذ يومين ثم قامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية لها خلال ساعات، بعد إلتزامها ببروتوكول العلاج.

يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية .

حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

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