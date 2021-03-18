ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مدن ومراكز محافظة قنا

تشهد محافظة قنا اليوم الخميس، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



ولقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 18 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، ونرصد لكم التوقعات كالتالي:



طقس الخميس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- - طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- - طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

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