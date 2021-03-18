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فان دي بيك يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد
الخميس 18/مارس/2021 - 08:26 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يرحل عن صفوف الفريق الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكدت شبكة BBC البريطانية أن فان دي بيك يفكر بجدية في الرحيل بعد
موسم واحد فقط من إنتقاله إلى الشياطين الحمر.
وأفادت الشبكة البريطانية بأن النجم الهولندي الشاب يعيش
موسم صعب للغاية بسبب عدم الإعتماد عليه من قبل النرويجي سولسكاير المدير الفني للمان
يونايتد بالإضافة إلى الإصابة التي جعلته يغيب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن فان دي بيك البالغ من العمر
23 عاماً خاض مع مانشستر يونايتد 26 مباراة وسجل هدف وصنع هدف آخر.
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