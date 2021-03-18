صفقة تاريخية.. تشيلسي يتحرك لخطف هدف ريال مدريد وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن دخول نادي تشيلسي في سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الصيف المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، يتعامل مع صفقة هالاند على أنها مهمة شخصية له".

وأضافت:"أبراموفيتش سيفعل كل ما في وسعه لنقل هالاند إلى الفريق،حيث سيقدم لدورتموند عرضًا من الصعب رفضه".

وأشارت الصحيفة إلي أن ريال مدريد وبايرن ميونخ مهتمان أيضًا بهالاند، لكنهما يفضلان الانتظار حتى صيف 2022، لحسم الصفقة بـ64 مليون إسترليني فحسب".

وأختتمت:" أن تشيلسي سيكون لديه ميزة على الريال والبافاري، لأنه مستعد لحسم الصفقة على الفور في الصيف المقبل".